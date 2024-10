Datafolha Fortaleza: 93% já decidiu em quem votar; 7% ainda pode mudar voto

André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) se enfrentam no segundo turno das eleições, no dia 27 de outubro Crédito: Aurélio Alves/Fco Fontenele

Na véspera da eleição, pesquisa Datafolha mostra que 93% já estão totalmente decididos em quem vão votar no segundo turno em Fortaleza. Outros 7% afirmam que o voto ainda pode ser mudado. André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) concorrem e aparecem mais uma vez empatados tecnicamente. Decisão de voto

Total

Totalmente decidido a votar: 93% (+7)



93% (+7) O voto ainda pode mudar: 7% (-6) André Fernandes (PL)

Totalmente decidido a votar: 93% (+6)



93% (+6) O voto ainda pode mudar: 7% (-6) Evandro Leitão (PT)

Totalmente decidido a votar: 94% (+6)



Números entre parênteses indicam a variação entre a pesquisa anterior, realizada em 15 a 17 de outubro, e a atual, de 25 e 26 de outubro Com a aproximação do dia da votação, eleitores aceleraram na escolha em quem vão votar. No total dos entrevistados, houve um crescimento de 7 pontos percentuais nos que já decidiram em quem votar.

Esse índice era 86% na pesquisa divulgada no último dia 17 de outubro, enquanto na rodada de véspera ficou em 93%. Quanto aos que disseram que ainda podem mudar o voto, houve um decréscimo de 6 pontos percentuais. Agora 7% dizem que ainda poderá haver mudança no voto. No voto segmentado por candidato, 93% dos eleitores de André Fernandes estão totalmente decididos quanto ao voto no candidato. Foi um aumento de 6 pontos percentuais em relação à rodada passada, quando 87% disseram estar convencidos do voto no candidato do PL. Em relação aos que ainda podem mudar o voto, o percentual caiu seis pontos percentuais, ficando em 7% na pesquisa deste sábado. A mesma dinâmica aconteceu com os que dizem votar em Evandro Leitão. 94% responderam que estão totalmente convencidos no voto ao candidato do PT. O número era de 88% na pesquisa anterior, consolidando um aumento de 6 pontos percentuais. Agora, os que dizem que ainda podem mudar o voto são 6%, enquanto, na rodada passada, eram 12%.

A diferença entre os eleitores totalmente decididos a votar em André e Evandro é de apenas 1 ponto percentual, assim como o número de seus eleitores que ainda podem mudar o voto. Os candidatos tiveram um crescimento de 6 pontos percentuais no eleitorado que se diz totalmente decidido a votar neles. O Datafolha ouviu 1.134 eleitores nos dias 25 e 26 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa é contratada pelo O POVO e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número CE-07939/2024. Metodologia Amostra: 1.134 entrevistados



1.134 entrevistados Data de campo: 25 e 26 de outubro



25 e 26 de outubro Margem de erro: 3 pontos percentuais para mais ou para menos



3 pontos percentuais para mais ou para menos Nível de confiança: 95%



95% Contratante: O POVO



O POVO Registro: CE-07939/2024 Quais os números de intenções de voto? Na pesquisa estimulada em intenções de voto, André Fernandes aparece com 47%. Ele oscilou positivamente em 2 pontos percentuais, dentro da margem de erro. A comparação é com a pesquisa de uma semana antes, realizada entre 15 e 17 de outubro.

Evandro Leitão também oscilou positivamente em 2 pontos e foi a 45%. Com isso, a diferença entre eles segue igual, de 2 pontos percentuais. Como a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, a situação entre os dois é de empate técnico. Houve oscilações negativas dos que afirmam votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. O percentual foi a 5%, oscilação positiva de 3 pontos. Houve igualmente oscilação para menos dos que afirmam não saber em quem votar. O índice é de 3%, 1 ponto a menos que na rodada passada. Leia mais Pesquisas em Fortaleza acertaram ou erraram? Veja desempenho dos institutos Sobre o assunto Pesquisas em Fortaleza acertaram ou erraram? Veja desempenho dos institutos

Agregador de pesquisas As tendências eleitorais apresentadas pelas pesquisas de intenção de voto dos principais institutos estão reunidas em agregador disponibilizado pelo O POVO+. A ferramenta reúne os dados de intenções de voto de todas as pesquisas eleitorais de Fortaleza, Caucaia, de todas as capitais nordestinas e ainda de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Belém. Além da compilação de dados, o agregador de pesquisas do O POVO oferece visualização detalhada das tendências eleitorais.

CONFIRA AQUI O AGREGADOR Como a pesquisa Datafolha é feita? A pesquisa é quantitativa, por amostragem. Questionários são aplicados em abordagem pessoal presencial em pontos de fluxo de pessoas espalhados por Fortaleza. As respostas são coletadas com utilização de tablet e questionário eletrônico.