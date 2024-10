Marçal x Boulos ao vivo: como assistir online e grátis à sabatina

Encontro foi anunciado pelo ex-coach em uma publicação feita no seu Instagram; confira onde assistir à sabatina de Marçal e Boulos e o horário

O encontro foi anunciado pelo ex-coach em uma publicação feita no seu perfil do Instagram, na tarde dessa quinta, 24. Ricardo Nunes (MDB), adversário de Boulos, foi convidado, mas não comparecerá à sabatina.

Derrotado no primeiro turno das eleições à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB) convidou Guilherme Boulos (Psol), que segue na disputa no 2º turno, para uma sabatina marcada para esta sexta-feira, 25.

'Entrevista de emprego'

Em vídeo, Marçal afirmou que conduzirá a "entrevista de emprego", com presença confirmada de Boulos. Nunes recusou o chamado dizendo que a chance de comparecer é "zero".

"Vai rolar entrevista de emprego, 1.719.024 pessoas querem saber dos dois candidatos à Prefeitura de São Paulo", anunciou Marçal.

"Eu vou conduzir com muito respeito. Para quem não sabe, antes de me candidatar eu era entrevistador... Não vou focar no passado, vou fazer perguntas técnicas".