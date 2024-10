Marçal x Boulos: veja data, horário e onde assistir à sabatina

Encontro foi anunciado pelo ex-coach em uma publicação feita no seu Instagram; confira quando será a sabatina de Marçal e Boulos, horário e onde assistir

A sabatina entre o candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (Psol), e Pablo Marçal, candidato derrotado no primeiro turno das eleições municipais, acontece nesta sexta-feira, dia 25 de outubro.

O encontro foi anunciado pelo ex-coach em uma publicação feita no seu perfil do Instagram, na tarde desta quinta-feira, 24. Ricardo Nunes (MDB), adversário de Boulos no segundo turno, foi convidado, mas não comparecerá à sabatina.

