2° turno em Fortaleza: quantos eleitores não estão nem com Evandro nem com André nas pesquisas

Pesquisas eleitorais mais recentes em Fortaleza mostram vantagens apertadas tanto para o candidato do PL como para o candidato do PT

Entre 23 e 24 de outubro foram divulgadas as mais recentes pesquisas eleitorais para o 2° turno em Fortaleza, que ocorre no próximo domingo, 27. Os números de indecisos, votos nulos e brancos somam fatias significativas do eleitorado da Capital.

As pesquisas Quaest, Ideia e Paraná ouviram eleitores sobre a disputa pelo Paço Municipal entre os candidatos André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT). Os levantamentos apresentam variações dentro das margens de erros e oscilam as lideranças, mas com André na frente em duas delas.

Nem um, nem outro: eleitores que ainda não sabem em quem votar ou não vão votar em um candidato

Pesquisa Instituto Paraná

A pesquisa do Instituto Paraná, divulgada nesta quinta-feira, 24, mostra André Fernandes com 51,6% dos votos válidos. Evandro alcança 48,4% das intenções de voto. Ambos os candidatos oscilaram negativamente. O candidato do PL caiu 0,5 ponto percentual e o petista teve queda de 0,2%.