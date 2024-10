Eleições 2024: faltam cinco dias para o 2° turno; veja datas importantes

O 2° turno das eleições municipais 2024 ocorre no próximo domingo, 27 de outubro, em 51 cidades do país. No Ceará, Caucaia e Fortaleza voltarão às urnas para decidirem os próximos prefeitos e vices. As campanhas seguem com horário na TV e rádio até dois dias antes do pleito.

Para o 2° turno, as propagandas eleitorais iniciaram no último 11 de outubro e seguem até a próxima sexta-feira, 25. Outras datas importantes marcam o calendário eleitoral antes, durante e após as eleições no domingo. Quinta-feira, 24, três dias antes do pleito, é a data-limite para promover comícios e utilizar aparelhagem de som fixa, além de ser o último dia para impulsionar propaganda eleitoral na internet.