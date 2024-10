Promessa de formação de grupo de gestores atraiu Geraldo Luciano para o lado de André Fernandes

"Você tem que analisar e escolher aquele que você acredita que tem condições de fazer a melhor entrega para a população. Tive oportunidade de conversar, após o primeiro turno, com o deputado federal André Fernandes, eu confesso a você que me surpreendi positivamente, com um jovem que está com muita vontade de coordenar um projeto político para a cidade de Fortaleza. Ele manifestou a intenção de fazer um grupo de gestores técnicos, caso venha a ganhar a eleição, que possam auxiliá-lo nisso. Para quem passou a vida inteira trabalhando com gestão, entende que isso é muito importante, o líder consegue resultado através das pessoas", disse Geraldo, em entrevista na manhã desta quinta-feira, 17, na rádio O POVO/CBN.

O executivo Geraldo Luciano explicou ter conversado com o candidato a prefeito de Fortaleza, André Fernandes (PL), a quem anunciou apoio no segundo turno. Para ele, um fator importante para isso é a intenção do candidato de criar um grupo de gestores técnicos nas diversas áreas de uma futura gestão, caso seja eleito.

Questionado sobre se poderia fazer parte da gestão André, primeiro Geraldo desconversou, afirmando ser cedo para qualquer tipo de especulação dessa natureza. "Eu acho que pode até parecer um pouco arrogante começar a dizer se A, B ou C podem ser secretários, podem participar de uma equipe. Não está na hora disso. Todo o foco de quem está dirigindo a campanha até 27 de outubro tem que ser no sentido de mostrar que o seu projeto é realmente o melhor projeto", disse.

"Eu precisaria refletir um pouco mais, saber de como eu poderia contribuir, de como eu poderia influenciar, no sentido do que eu acho mais positivo, mais importante. Eu realmente não colocaria o 'jamais', mas obviamente precisaria ter conversas em relação à como eu poderia contribuir, porque eu tenho hoje uma vida muito estabilizada, com várias atribuições com relação ao setor privado. Isso me satisfaz, isso me dá realmente uma motivação muito grande, mas o 'jamais' fica para disputar eleições", avaliou.

Jamais candidato

O executivo afirmou que jamais sairá candidato a algum cargo público, embora já tenho tido essa vontade anteriormente.

"Em algum momento da minha vida eu pensei (ser candidato), dado que eu tive 18 anos de experiência em gestão no Banco do Nordeste, depois 24 no M. Dias Branco, uma experiência na área pública e outra na área privada. Pensei em dar essa contribuição, mas só faltou uma coisa para que eu conseguisse: voto. Só o que eu não tinha era voto, então com isso eu realmente vi que não condições de seguir adiante com esse sonho. Não pretendo jamais participar de uma eleição que não seja somente como eleitor, ou apoiando amigos que realmente tenha essa pretensão", adiantou.