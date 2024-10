Prefeito de Baturité celebra suspensão de inelegibilidade e projeta ação integrada com Guaramiranga

Em entrevista realizada na manhã desta segunda-feira 14, na rádio O POVO CBN, o prefeito reeleito de Baturité, Herberlh Mota (Republicanos), celebrou a decisão que suspendeu os efeitos da decisão que gerava inegibilidade para sua chapa. O juiz do Tribunal Superior eleitoral (TSE), André Mendonça, suspendeu a decisão que condenava o prefeito e seu vice Irmã Carlinhos (PSB) à inelegibilidade por oito anos.

Segundo o prefeito, a decisão do magistrado foi a mais justa “e é a que vai prevalecer para reassumirmos o mandato e garantir dias melhores para população de Baturité”. O atual gestor do município serrano foi reeleito com 79,52% dos votos contra 20,48% dos votos do candidato Ivo Júnior (PSD).

Segundo o candidato, sua gestão foi modelo na Região do Maciço de Baturité. “A gente fez uma gestão modelo no município de Baturité, a gente recebeu os municípios com vários desafios em uma época pandêmica. Tenho orgulho de ser o primeiro prefeito reeleito da história de Baturité com quase 80% dos votos”, disse o prefeito.