Veja as "armas" de Evandro Leitão contra André Fernandes no 2º turno em Fortaleza

André Fernandes e Evandro Leitão fazem segundo turno em Fortaleza Crédito: Samuel Setúbal

Evandro Leitão (PT) disputa o segundo turno das eleições em Fortaleza contra André Fernandes (PL). A candidatura petista terminou em segundo lugar no primeiro turno, com 34,33% dos votos, contra 40,2% do adversário, uma diferença de pouco mais de 82 mil votos.

Leitão é deputado estadual e está no segundo mandato como presidente da Assembleia Legislativa do Ceará. Iniciou a campanha ainda pouco conhecido do grande público, o que lhe reservava modesta percentagem de intenções de votos. Principalmente após o início do horário eleitoral no rádio e na TV, quando detinha mais de 50% do tempo reservado aos candidatos, Evandro pôde se apresentar, falar de projetos e, principalmente, posicionar-se como o candidato apoiado pelo governador Elmano de Freitas, pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, todos seus colegas de Partido dos Trabalhadores.

Elmano, Camilo e Lula, principalmente os dois últimos, devem seguir fortemente presentes na campanha de Evandro. Lula vem novamente ao Ceará nos próximos dias, onde participa de atos de campanha de Leitão. Camilo, que até férias tirou durante os dias que antecederam o primeiro turno, é outro que não deixará de estar presente na propaganda do candidato petista. Apontar fragilidades Se na questão dos apoiadores não deve mudar muita coisa, a estratégia voltada ao adversário deverá, sim, ter grandes diferenças. Dos três principais adversários de Evandro Leitão no primeiro turno, foi em André onde houve o menor foco de ataques até aqui. Agora, em uma disputa apenas entre os dois, restará à candidatura petista apontar fragilidades do adversário. As primeiras delas, bastante exploradas também por adversários, são a inexperiência de Fernandes e o fato de nunca ter administrado nada.

Outro fator que será muito explorado daqui para a frente é a proximidade do candidato do PL com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve a imagem poucas vezes utilizada na campanha de André. A intenção da campanha de Evandro é tornar a disputa cada vez mais um reflexo da polarização Lula x Bolsonaro, que tanto tem marcado a política nacional. Embate de propostas Evandro Leitão promete ainda fazer um embate comparativo de propostas apresentadas até aqui pelas candidaturas, sem deixar de explorar nuances de posicionamentos tomados pelo adversário ao longo dos últimos tempos. O petista coloca-se contra o candidato do grupo que defende o programa Bolsa Família, assim como o Minha Casa Minha Vida, dentre outros projetos de âmbito nacional, apontando que André é crítico dos programas.

No que diz respeito às propostas apresentadas em campanha, Leitão deve seguir a linha de desconstrução do que propõe Fernandes. Nesse sentido, deverá seguir explorando o fato de que algumas propostas apresentadas pelo adversário podem ser consideradas inviáveis, por fugirem da esfera municipal, ou ainda não serem boas para a população. Desmontar o personagem Estratégia utilizada por José Sarto (PDT) e Capitão Wagner (União Brasil), é bastante provável que Evandro traga à tona novamente vídeos, postagens e notícias antigas de polêmicas e confusões em que o adversário esteve envolvido. A ideia será não apenas relembrar posicionamentos políticos e ideológicos do candidato do PL, mas desconstruir a imagem de moderação que André tem passado desde o início da campanha. Os discursos inflamados nas Casas Legislativas deram lugar a uma fala mais serena e a um tom irônico na campanha e nos debates entre candidatos.