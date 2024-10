Veja as "armas" de André Fernandes contra Evandro Leitão no 2º turno em Fortaleza

André Fernandes e Evandro Leitão fazem segundo turno em Fortaleza Crédito: Samuel Setúbal

André Fernandes (PL) disputa o segundo turno das eleições em Fortaleza contra Evandro Leitão (PT). A candidatura do PL terminou como a mais votada no primeiro turno, com 40,2% dos votos, contra 34,33% do adversário, uma diferença de pouco mais de 82 mil votos.

Youtuber quando adolescente, André Fernandes teve uma carreira meteórica na política. Concorre à Prefeitura de Fortaleza com 26 anos, mas em 2018, com apenas 20 anos, já foi eleito deputado estadual. Quatro anos depois, a eleição foi para a Câmara Federal, quando obteve votação recorde de mais de 229 mil votos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A disputa pela disputa André teve que vencer uma batalha de bastidores para conseguir o direito de ser candidato a prefeito. Outros nomes do partido pleiteavam a vaga, como o presidente do PL local, o deputado estadual Carmelo Neto, assim como o fato de haver outras candidaturas do campo da direita encaminhadas para a disputa na capital cearense.

Dessa forma, à parte do que os adversários apontavam para si, André tem se colocado muito menos como candidato bolsonarista e muito mais como candidato antipetista, explorando desgastes da população com o Partido dos Trabalhadores, que governa o país e o Estado do Ceará. Mudança André Fernandes destaca desde o início da campanha ser uma candidatura da mudança. O discurso é de que Evandro estaria incluído no que chama de "velha política", que o povo cearense não aguentaria mais. Mesmo Leitão não fazendo parte da atual gestão municipal comandada por José Sarto (PDT), derrotado em primeiro turno, Fernandes destaca sempre ligações recentes entre os petistas e pedetistas, lembrando inclusive que o opositor era afiliado ao PDT até pouco tempo atrás.

Juventude Talvez ser disparadamente o candidato mais jovem da disputa tenha contribuído a favor, mas é fato que as músicas de campanha, em ritmos bastante populares entre os mais jovens, contribuiu fortemente para a adesão da juventude à campanha do PL. Os jingles de Fernandes alcançaram repercussão nacional, furando bolhas locais, especialmente no TikTok. A forte presença e o engajamento em alta nas redes sociais fizeram inclusive que Fernandes tenha gastado muito menos com impulsionamento de conteúdo do que os principais adversários. Organicamente, André já é forte nas redes sociais e fará muito uso delas nas semanas que precedem o segundo turno. Sem apadrinhamento Antevendo o que virá do outro lado, já nas primeiras falas após o primeiro turno André tem dito que a eleição municipal não se trata de uma disputa entre Lula e Bolsonaro. Desafiou o adversário a discutir propostas da cidade e não ficar apenas utilizando os apoios externos como "muletas".

Fernandes sabe que o fator Bolsonaro será muito explorado pela campanha adversária e busca minimizar a influência desse fator e do alinhamento de Leitão ao governador Elmano, o ministro Camilo Santana e ao presidente Lula. Fragilidades do adversário Apesar de mais jovem do que o adversário, uma arma que vem sendo utilizada até aqui por André, e seguirá no segundo turno, é a melhor eloquência. Acostumado com as câmeras, explora bastante a forma de se expressar, através de discursos bem pensados, sorrisos e até deboches, quando necessário. Do lado petista, Evandro tem se mostrado menos à vontade com as câmeras, chegando a gaguejar em alguns momentos, o que tem virado motivo de piadas entre os adversários. Em recente entrevista à TV Jangadeiro, chegou a falar que seria um prefeito "ausente", quando na verdade queria dizer "presente", erro que já está sendo explorado pelo adversário do PL.