É falso que candidatura de Boulos foi cassada e Marçal está no segundo turno contra Nunes

Falso: Vídeo mente ao afirmar que Guilherme Boulos (PSOL) teria tido sua candidatura à Prefeitura de São Paulo cassada e que Pablo Marçal (PRTB), derrotado no primeiro turno das eleições municipais, disputaria o segundo turno com o prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB).

Onde foi publicado: YouTube.

Conclusão do Comprova: É falso que Guilherme Boulos (PSOL), candidato à Prefeitura de São Paulo, teve sua candidatura cassada ou que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) tenha afirmado que vai cassá-la, diferentemente do que afirma post viral. “Pablo Marçal prometeu e já confirmou que vai derrubar junto com o TRE Guilherme Boulos e ele irá para segundo turno junto com Ricardo Nunes”, desinforma o autor do vídeo.

Em nota, o TRE-SP negou ter cassado a candidatura do psolista e reforçou que ele está no segundo turno das eleições para a Prefeitura de São Paulo, disputando com o prefeito Ricardo Nunes (MDB). Nunes teve 29,48% dos votos, e Boulos, 29,07%. Marçal (PRTB) teve 28,14% dos votos, ficando em terceiro lugar e, portanto, fora do pleito.