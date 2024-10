Com 60 anos de diferença, quem são e o que querem o prefeito mais novo e mais velho do Ceará?

60 anos e pouco mais de 300 quilômetros separam o prefeito mais novo e o mais velho eleitos no Ceará em 2024. O prefeito mais velho a ser eleito foi Roberto Pessoa (União), reeleito prefeito de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), aos 81 anos. Na outra ponta, aos 21 anos, está Pedro Alan (PSB), que venceu em Pacujá, 240 km de Fortaleza.

Pessoa também já foi prefeito entre 2005 e 2012, e ocupa cargo novamente desde 2021, sendo eleito agora para o seu quarto mandato. O atual prefeito foi eleito com 68,83% dos votos válidos, contra 24,76% dos votos de deputada Dra. Silvana (PL). O deputado Lucinildo Frota (PDT) também concorreu.

Já o jovem prefeito conquistou a vitória com 71,43% dos votos válidos, contra 28,57% do adversário João Paulo da Elma (Cidadania). Alan foi um dos três prefeitos com idade de 21 anos a serem eleitos no Brasil. Além do prefeito de Pacujá, foram eleitos Juninho de Marinalva (MDB) em Curral Novo no Piauí e Eduardo do Alex (PSD) em Heliodora (MG).