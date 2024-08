Convenção do Podemos em Fortaleza tem acenos a Sarto, mas sigla não irá integrar coligação

O partido não deve participar da coligação do bloco do prefeito

A presença do prefeito foi, inclusive, anunciada pela assessoria de comunicação. A organização do evento também falava na chegada do prefeito.

Ao longo da noite, o vereador publicou notas em suas redes sociais na espera do prefeito, "Quase tudo pronto para nossa convenção para fortalecer o time Sarto", "juntos, podemos mais! Estamos com Sarto" e "ensaio para recepcionar Sarto" foram algumas das postagens.

O Podemos fez convenção partidária em Fortaleza na noite desta segunda-feira, 5, com o lançamento de 44 candidatos e a expectativa de eleger três parlamentares na Câmara Municipal. O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), era esperado no evento, que teve diversas manifestações de apoio do vereador Wellington Saboia , presidente municipal da sigla .

Candidatos a vereador também levaram faixas citando Sarto e declarando apoio ao pedetista. Até a saída do O POVO do local, por volta das 21 hORAS, no entanto, ele não havia comparecido e não há registro da ida dele ao evento.

Apesar das falas, o Podemos não deve participar da coligação do bloco do prefeito. A garantia é do presidente estadual da legenda, o prefeito de Aracati, Bismarck Maia. Ele reafirmou a posição do partido de neutralidadee e que a sigla segue como base do governador Elmano de Freitas (PT).

"Nessa expressão de neutralidade, é natural que se tenha, que se possa ter, uma maioria ou uma minoria que expressa suas vontade. A neutralidade permite isso. Oficialmente, nós estamos neutros, o Podemos faz parte da base do governo. Isso serve para questões municipais em outros municípios, mas temos uma forte chapa de vereadores e a neutralidade abre espaço para as pessoas se manifestarem", disse ao O POVO.