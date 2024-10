Abstenção no Ceará foi a menor do Brasil; confira índice de outros estados

O Ceará teve a menor abstenção do Brasil no primeiro turno das eleições municipais de 2024, realizadas no último domingo, 6. O Estado registrou 14,21% do índice contra 21,68% da média nacional. De acordo com as informações, 85,79% dos cearenses votaram.

O dado, divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mede os brasileiros que não compareceram às urnas no primeiro turno para votar ou que justificaram a ausência no pleito.