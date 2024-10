Reeleito em Barbalha, Guilherme Saraiva agradece votação e anuncia três novas secretarias

Em entrevista concedida a Rádio O Povo CBN Cariri, prefeito reconheceu erros no primeiro mandado e reafirma compromisso com a população

Ao falar sobre as expectativas para o novo mandato, o prefeito anunciou que irá criar novas secretarias após ouvir pedidos da população. Defendendo que, ao desmembrar os tópicos há um foco maior para cada pauta, promete criar as secretarias de: Turismo, das Mulheres e de Juventude.

Guilherme Saraiva (PT) foi reeleito com 58,19% dos votos no município de Barbalha. O prefeito foi entrevistado nesta terça-feira, 8, pela Rádio O POVO CBN, e agradeceu os votos e projetou como deve ser a gestão.

E seguiu: "Então obviamente que a gente tem que ter esse cuidado, esse cuidado financeiro. Essa finalidade fiscal. Mas a gente sempre faz ponderando também todo esse aspecto” analisou o gestor quando perguntado sobre o impacto financeiro que as novas secretarias trariam".

O prefeito também assumiu que erros foram cometidos no primeiro mandato, mas que, a partir da experiência adquirida, terá um governo novo recomeçando do zero. Também apontou como pilares da nova gestão a saúde e a geração de emprego e renda. Ele também defendeu a pauta da educação.