De irmão do prefeito a cotada a vice; confira vereadores que não foram reeleitos

A partir de 2025 a Câmara Municipal de Fortaleza contará com 17 “caras novas”, entre aqueles que vão para o primeiro mandato e os que já são figuras conhecidas e voltam a ter mandato na Casa. Mas para os novos parlamentares entrarem, alguns saem.

É o caso de Elpídio Nogueira (PDT), irmão do prefeito José Sarto (PDT) e que durante boa parte da gestão foi secretário de Cultura da Capital. Cláudia Gomes (PSDB), que chegou a ser cotada para vice do prefeito durante o período pré-convenções, e Lúcio Bruno (PDT), segundo vereador mais votado em 2020, também ficam sem cadeira para a próxima legislatura.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Outros dois nomes de peso que não conseguiram uma cadeira na Casa são o líder e o vice-líder do prefeito na Câmara, Iraguassú Filho (PDT) e Didi Mangueira (PDT), respectivamente. Apesar de suplentes, os parlamentares estavam na titularidade do mandato nos últimos meses e ocupavam postos importantes na articulação política do prefeito junto à Câmara.