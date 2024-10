A definição ao cargo de prefeito no município de Olho d'Água do Borges, no Rio Grande do Norte, aconteceu por muito pouco. Antonimar Amorim (União Brasil) venceu as eleições, realizadas nesse domingo, 6, por apenas um voto, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com 4.437 votos totais na cidade, Antonimar teve 2.178 votos e a segunda colocada, Laize Sales (PP), teve 2.177. Outras 56 pessoas votaram nulo e 26 em branco. A abstenção foi de 363 eleitores.