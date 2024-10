Resultado eleições 2024: Até que horas pode votar?

De acordo com o TSE, todo eleitor que estiver na fila da sua seção eleitoral até as 17 horas poderá exercer o direito ao voto

Os brasileiros aptos a votar para a escolha dos representantes do poder municipal neste domingo, 6, devem o fazer até as 17h (horário de Brasília).

A unificação dos horários em território nacional, adotada nas Eleições de 2022, foi mantida no pleito deste ano.

Assim, em locais que têm fusos diferentes do da capital federal, como Acre, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e parte do Amazonas, será necessário ajustar os relógios para seguir o horário unificado.

No caso de Mato Grosso, por exemplo, o horário da votação será das 7h às 16h. No Acre, será das 6h às 15h, , assim como em 11 municípios do Estado do Amazonas. São eles: Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Tabatinga, São Paulo de Olivença e Jutaí. Nas outras 51 cidades vai das 7h às 16h do horário local.