Fernando Santana vota acompanhado de Camilo, em Juazeiro do Norte

Candidato votou acompanhado do ministro da Educação, Camilo Santana, que criticou o principal oponente, Glêdson Bezerra

O candidato do PT à Prefeitura de Juazeiro do Norte , Fernando Santana, votou por volta das 10 horas deste domingo, 6, no 2º Colégio da Polícia Militar, no bairro Santa Tereza. Ele chegou ao local acompanhado do ministro da Educação, Camilo Santana.

Camilo, por sua vez, teceu críticas ao principal oponente de Fernando, Glêdson Bezerra (Podemos). Ele voltou a associar o prefeito ao ex-presidente Jair Bolsonaro. “Estou otimista. O povo de Juazeiro vai derrotar o candidato do Bolsonaro”, disse o ministro.

Em Nova Russas, no entanto, o ministro Camilo Santana apoia a atual prefeita Giordanna Mano (PRD) e gravou vídeo para ela na última quarta-feira, 2. Giordanna é esposa do deputado federal Júnior Mano (PL), de quem Camilo é aliado, mas ela votou em Bolsonaro no pleito de 2022.

Mais cedo, Camilo votou no Complexo Ambiental Mirante do Caldas, em Barbalha. Antes de acompanhar Fernando, o titular do MEC acompanhou os votos dos candidatos às prefeituras de Barbalha e Crato, Guilherme Saraiva (PT) e André Barreto (PT), respectivamente.