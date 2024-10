Eleições em SP: segundo turno entre Nunes e Marçal? Cientista política analisa apuração no O POVO News

A capital paulista indica que os dois primeiros colocados são Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição, com 30,24% dos votos, contra 29,32% do ex-coach Pablo Marçal (PRTB).

Guilherme Boulos (Psol) no momento ficaria de fora do segundo turno, com 26,87%. A apuração alcançou apenas 30% das urnas.

Em entrevista ao jornalista Marcos Tardin, no O POVO News, a cientista política Juliana Fratini, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) falou sobre o possível cenário de segundo turno para a capital, que poderia dividir a direita local: