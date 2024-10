Felizmente não há 'nada de extraordinário acontecendo', diz Barroso, do STF

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), comemorou que não há "nada de extraordinário acontecendo" no primeiro turno das eleições. Ele falou com jornalistas no início da noite deste domingo, 6, ao lado da ministra Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). "A vantagem da democracia é que momentos como esse vão virando uma rotina", afirmou.

"Nós, do Poder Judiciário, somos muito felizes que as instituições tenham assegurado a prevalência da democracia no Brasil e as eleições tenham se tornado uma rotina sem maiores sobressaltos. Nós queremos que os direitos sejam o dia a dia de todas as cidadãs e cidadãos brasileiros. Eleição é isso", complementou Barroso.