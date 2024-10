Eleições: O POVO News tem edição especial no domingo de eleição até fim da apuração

A cobertura eleitoral do Grupo de Comunicação O POVO já está no ar ao vivo desde a manhã deste domingo, na rádio O POVO CBN, com repórteres espalhados por Fortaleza e pelo Ceará. A partir de 14 horas, haverá edição especial do podcast Jogo Político, para analisar o dia de votação no Estado.

Às 15 horas, entra no ar a edição especial do O POVO News, com a análise da votação e o acompanhamento da apuração até depois do resultado, trazendo a repercussão com os eleitos.

O POVO News especial eleições: apuração e resultados