Eleições 2024: Catanho vota com Elmano e Luizianne; Naumi mostra confiança

Os candidatos à Prefeitura de Caucaia depositaram seus votos nas urnas na manhã deste domingo, 6, para as eleições municipais de 2024.

O primeiro a votar foi o Coronel Aginaldo (PL), por volta das 9 horas, no Colégio Janusa Correia. Logo em seguida, às 10 horas, Naumi Amorim (PSD) votou no Parque Guadalajara, na Jurema, também com expectativa de vencer as eleições.

"Cumpri meu papel como cidadão, já votei, e agora esperamos que as pessoas que acreditaram em mim e demonstraram seu apoio, votando, façam a diferença [...] Se houver um segundo turno, estaremos lá novamente para disputar", disse Naumi, ex-prefeito de Caucaia.