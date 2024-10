Candidato a prefeito de Maceió erra duas vezes o local de votação

Lobão, do Solidariedade, recorreu a ajuda de um mesário da Secretaria Municipal de Educação do município para acertar o local onde deveria votar

Candidato a prefeito de Maceió (AL), Lobão, do Solidariedade, passou por impasses antes de finalmente conseguir exercer o direito ao voto no primeiro turno das eleições municipais neste domingo, 6, na capital alagoana. O político acabou errando por duas vezes o local de votação.

No início da manhã, às 9 horas, Lobão chegou à escola Nosso Lar, no bairro Ponta Grossa, na capital de Alagoas, onde sempre exercia o voto. O candidato chegou a cumprimentar eleitores, fez fotos no local e fez questão de pegar fila no colégio eleitoral. Somente ao encontrar os mesários ele foi informado sobre a mudança no local. Ele teria sido informado que seu novo ponto de votação seria na Secretaria Municipal de Educação (Semed), no bairro Bom Parto.

Imediatamente, ele se encaminhou à Semed, mas foi novamente informado por um mesário, ao chegar à seção, que ali não era o seu local de votação, que continuava no Nosso Lar, mas em uma seção diferente. Após novamente se encaminhar ao Nosso Lar, o candidato conseguiu votar por volta das 10h20min.