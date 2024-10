Homem em situação de rua aparece acompanhado de galo em local de votação

Uma companheira inusitada esteve ao lado do eleitor Ronny Anderson Ignácio durante as eleições do primeiro turno para prefeito e vereador na cidade de Santos, litoral de São Paulo. O homem de 47 anos compareceu à Universidade Católica de Santos (Unisantos) acompanhado de um galo.

O homem, que vive sob as calçadas do bairro do Gonçalo, na capital santista, contou que adotou o pet após encontrá-lo com as patas amarradas no bairro Jabaquara.

"Vamos ficar com ele"

Apesar de comparecer ao local de votação, Ronny Anderson Ignácio não pôde exercer o direito ao voto por não portar qualquer documento de identidade. Apesar da intercorrência no processo do voto, ele celebrou a adoção do novo membro da família. "Nós vamos ficar com ele. Ele gostou de nós", frisou ele, que esteve no local acompanhado da companheira, Ariane Pinheiro, de 34 anos.