Tauá tem cenário com Patrícia Aguiar e grande bloco de aliados contra oposição unida

Disputa tem prefeita tentando reeleição, oposição unida e candidato do PL de Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução Instagram Patricia Aguiar, Dr. Edyr e Murillo Carvalho

O município de Tauá, no Sertão dos Inhamuns, reedita um confronto que coloca em lados opostos o grupo da atual prefeita, Patrícia Aguiar (PSD), liderado pelo ex-vice-governador Domingos Filho, presidente do PSD no Ceará, contra os opositores que, na eleição de 2020, saíram separados. O principal nome da oposição é Dr. Edyr (MDB), irmão do suplente de deputado Audic Mota (MDB). Acompanhe apuração dos votos ao vivo: Em 2020, quando Patrícia foi eleita com 48,91% dos votos válidos, havia outras cinco candidaturas, inclusive a de Dr. Edyr, que ficou em terceiro, atrás de Fred Rego (no extinto DEM). Em um novo embate, a oposição escolheu ir unida em uma coligação com MDB, Republicanos e PP, com o irmão de Audic novamente como cabeça de chapa.