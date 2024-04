Contra Patrícia e Domingos, Audic comemora união da oposição em Tauá e espera apoio de Elmano

"Na verdade, essa frente foi basicamente a mesma que se uniu em 2022 e apresentou resultado muito favorável na chapa do governador Elmano. Se juntou em 2016 e elegeu Carlos Windson. Depois essa frente se dividiu em 2020 e perdeu a eleição. Mas, unida, teria ganho com boa margem de votos. Conseguimos unir em frente única MDB, PP, Republicanos. Maior desafio do último mês, mas conseguimos. Maioria ficou filiada ao MDB", comemora Audic Mota.

Em 2020, Patrícia Aguiar (PSB) se elegeu prefeita com 48,91% dos votos válidos, seguida de Fred Rego (no extinto DEM), então prefeito, com 34,99%. Dr. Edyr (então no PP), irmão de Audic, veio imediatamente em terceiro, com 13,96% da preferência do eleitorado. A soma da votação dos dois que ficaram atrás de Patrícia é a razão pela qual Audic celebra a união. Juntos, em tese, eles teriam capacidade de superá-la.

A proximidade do calendário eleitoral faz com que o Palácio da Abolição redobre a atenção para os municípios nos quais aliados estarão em disputa, caso de Tauá. Domingos Filho retirou o PSD da base do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), com todos os cargos que ocupava. O objetivo? Aproximar-se do governo de Elmano, contra quem havia disputado eleição no ano anterior. A busca pelo apoio do Abolição, assim como do ministro Camilo Santana (Educação), se dará de lado a lado.