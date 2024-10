Marçal diz que não se arrepende de ter divulgado laudo falso contra Boulos: "Eu só publiquei"

Segundo informações do g1 São Paulo, Marçal disse que apenas recebeu o documento e se afastou da responsabilidade do conteúdo, apontando que “quem mentiu é quem tem que falar”. A fala do candidato foi feita durante ato realizado neste sábado, 5, na véspera da eleição.

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) afirmou não ter se arrependido de publicar laudo médico falso contra o deputado federal Guilherme Boulos (Psol) nas redes sociais. O documento foi divulgado pelo ex-coach com o objetivo de indicar que o candidato do Psol seria usuário de drogas.

O candidato do PRTB ainda destacou conhecer o dono da clínica “Mais Consultas”, que aparece no documento.

Além do nome da clínica, o laudo ainda conta com a assinatura do médico José Roberto de Souza, que já faleceu. Para a TV Globo, a filha do profissional informou que a assinatura utilizada é falsa e que o pai nunca trabalhou na clínica mencionada no documento.

Publicado nas contas do Instagram, TikTok e Facebook de Marçal, o documento falso afirma que Boulos teria sido internado em 2021 por surto psicótico e uso de drogas. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) determinou a remoção imediata do conteúdo após reconhecer a falsidade do laudo e a Justiça Eleitoral indicou a suspensão do Instagram do ex-coach.