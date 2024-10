Acopiara: suposto chefe de facção e PM são alvos de operação por suspeita de coagir eleitores

No município de Acopiara, distante 350,93 quilômetros de Fortaleza, um suposto chefe de facção criminosa local, que seria cabo eleitoral de uma candidata a prefeita, e um policial militar, cabo eleitoral de um candidato a prefeito, foram alvos de mandados de busca e apreensão. O Ministério Público (MPCE), por meio da Promotoria Eleitoral de Acopiara, juntamente com as Polícias Federal e Civil, realizaram a Operação Acopiara Livre no município.

Conforme o órgão, as investigações foram iniciadas após divulgações de vídeos em que determinada eleitora é constrangida pelo suposto chefe da facção criminosa a devolver valores que havia recebido para votar na candidata apoiada por ele, visto que ela teria mudado de apoio político para outro candidato adversário.