Eleições SP: candidatos repudiam laudo falso de Marçal contra Boulos; veja reações

Além do candidato do Psol, Ricardo Nunes (MDB), Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB) repudiaram o caso

Boulos foi às redes sociais e apontou que o laudo era falso. “Uma atitude inaceitável de quem prova não ter limites em sua capacidade de mentir”, lamentou o candidato do Psol, acrescentado que o intuito do adversário "é justamente criar essa confusão para tentar criar um impacto eleitoral".

Após constatado laudo médico falso exposto por Pablo Marçal (PRTB) sobre Guilherme Boulos (Psol), os demais candidatos à Prefeitura de São Paulo repudiaram a atitude do ex-coach. Além do próprio alvo, Ricardo Nunes (MDB), Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB) manifestaram-se sobre o assunto entre essa sexta-feira, 4, e este sábado, 5, véspera do primeiro turno das eleições municipais .

Datena, por fim, gravou um vídeo dizendo que "avisou" sobre a índole de Marçal. "Desde o princípio, eu venho alertando para o perigo desse cidadão inominável à democracia. Não me ouviram. Muitos nem publicaram o que eu falei, muitos deram voz ao que eu falei. Agora, é uma situação praticamente imparável; que, pelo menos, as leis consigam colocar esse cara no seu devido lugar".

Marçal x Boulos: laudo falso

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) determinou a remoção imediata do suposto laudo de Guilherme Boulos (Psol), publicado por Pablo Marçal (PRTB) no Instagram, Tik Tok e Youtube, na noite dessa sexta-feira, 4. A Justiça Eleitoral reconheceu a “falsidade do documento”. A publicação já foi retirada no Instagram.

No falso laudo, é apontado que Boulos teria sido internado em 2021 por surto psicótico grave e uso de drogas. Na madrugada deste sábado, 5, a defesa do candidato do Psol à Prefeitura de São Paulo entrou com representação na Justiça contra Marçal, solicitando a retirada do conteúdo, assim como a suspensão das redes sociais do ex-coach.

Laudo falso: Juiz suspende conta de Marçal, mas nega pedido de prisão

Além da suspensão do perfil no Instagram de Pablo Marçal, o juiz eleitoral Rodrigo Capez negou o pedido de Guilherme Boulos para a prisão do adversário. O magistrado aponta que a prisão de Marçal deve ser determinada caso a liberdade do candidato represente perigo.