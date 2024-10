Filhas de médico afirmam que é falsa assinatura do pai em laudo publicado por Marçal contra Boulos

Pablo Marçal, ex-coach e candidato à prefeitura de São Paulo pelo PRTB. Crédito: Divulgação/Site Pablo Marçal

"Nunca atuou nessa clínica. Meu pai trabalhava e atuava em Campinas. Ele morou lá a vida inteira. Ele era formado pela Unicamp e desde então atuou lá. Não tinha clínica em São Paulo. Eu fiquei sem entender nada, fui pega de surpresa. Fui comunicada pela babá das crianças (dos filhos) que tinha Polícia Civil me procurando com investigadora para abordar essa questão de falsificação de documento com nome do meu pai", afirmou Aline em entrevista à TV Globo. Ela tem tatuado a assinatura do pai e mostrou que a escritura é diferente da apresentada do prontuário médico. Outra filha do médico, a analista de sistemas Carla Maria de Oliveira e Souza, ainda afirmou que o documento é uma falsificação "grosseira" e que irá processar Pablo Marçal e o dono da clinica Mais Consultas;



“Essa assinatura nunca foi do meu pai. Ele nunca se envolveria nesse tipo de coisa”, disse Carla para a coluna de Malu Gaspar, do O Globo. Entenda o caso O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) determinou a remoção imediata do suposto laudo de Guilherme Boulos (Psol), publicado por Pablo Marçal (PRTB) no Instagram, Tik Tok e Youtube, na noite dessa sexta-feira, 4. A Justiça Eleitoral reconheceu a “falsidade do documento”. A publicação já foi retirada no Instagram.

No falso laudo, é apontado que Boulos teria sido internado em 2021 por surto psicótico grave e uso de drogas. Na madrugada deste sábado, 5, a defesa do candidato do Psol à Prefeitura de São Paulo entrou com representação na Justiça contra Marçal, solicitando a retirada do conteúdo, assim como a suspensão das redes sociais do ex-coach.

Além das incoerências apontadas pelo juiz, ainda é possível identificar no laudo erros no número de RG de Boulos e de digitação.

Outro ponto é que no dia da suposta internação Boulos estava distribuindo cestas básicas na Comunidade do Vietnã, na zona sul de São Paulo. Publicações nas redes sociais, tanto de Boulos quanto de seus apoiadores, comprovam que o agora candidato à Prefeitura de São Paulo teve compromissos públicos no dia 19 de janeiro de 2021. Além disso, ele participou de um podcast no dia seguinte e teve outras atividades públicas na véspera da alegada internação.

Apesar da publicação já ter sido removida pelo Instagram, de acordo com Marçal não foi ele que deletou o post, e sim a própria rede social.