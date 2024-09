Datena e Marina Helena não foram convidados para o debate da Folha; entenda

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) e a economista Marina Helena (Novo) não foram convidados para o debate promovido na manhã desta segunda-feira, 30, pelo jornal Folha de S. Paulo e pelo portal UOL. Participam do encontro o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) e a deputada federal Tabata Amaral (PSB).

Datena e Marina Helena não foram chamados porque os organizadores estabeleceram como critério convidar apenas os três primeiros colocados na mais recente pesquisa Datafolha. Posteriormente, o número foi ampliado para os quatro primeiro colocados e Tabata foi incluída.

No levantamento em questão, Nunes tem 27% das intenções de voto, Boulos, 25%, e Marçal, 21%. A deputada do PSB aparece numericamente em quarto com 9%. Datena tem 6% e Marina Helena, 2%