Wagner nega que pedido de desculpas foi combinado: "Acho até que o André se surpreendeu"

O candidato a prefeito de Fortaleza Capitão Wagner (União Brasil) iniciou o penúltimo dia antes do primeiro turno em caminhada na Messejana, rodeado de candidatos a vereador e apoiadores ao longo da feirinha do bairro. Em conversa com O POVO, ele tratou das formas de fugir da polarização nacional envolvendo PT/PL, do pedido de desculpas a André Fernandes (PL) e de estratégias para essa reta final da campanha.

Pedido de desculpas Wagner respondeu sobre o pedido de desculpas que fez a Fernandes, durante debate na noite desta quinta-feira, 3, em que admitiu que "pode ter se excedido" nas críticas ao adversário durante a campanha. O candidato disse que demonstrou maturidade e que o pedido não foi pré-combinado. "Eu acho até que o André (Fernandes) se surpreendeu na hora. Isso mostra nossa maturidade, eu tenho 45 anos de idade, já é minha terceira campanha majoritária aqui em Fortaleza. O André está na primeira candidatura, provavelmente ele não sabia como ia se dar o desenrolar da campanha e eu deixei muito claro que isso é natural, campanha majoritária. E a partir de agora a ideia é conquistar votos, ir para o segundo turno e, chegando lá, tentar conquistar mais apoios e ganhar a eleição", explicou.

Boné com W No evento, vários apoiadores utilizavam boné azul, com a letra W em destaque, muito parecido com o utilizado na campanha de Pablo Marçal (PRTB), em São Paulo. Wagner, porém, disse não fazer relação entre as candidaturas. "Provavelmente quem criou o boné, quem tá vendendo essa correlação (com Pablo Marçal), mas não é uma correlação definida pelo marketing da campanha, nem por mim. É uma coisa muito espontânea e natural que deve ter acontecido. Eu estou muito focado aqui e não estou muito interessado no que está acontecendo em São Paulo", explicou. O que fazer a 48 horas para eleição "Dá para fortalecer o contato com as pessoas, todas as minhas campanhas têm isso muito forte. O contato com as pessoas, o olhar no olho, conversar, tirar dúvidas e explicar o que tem no programa de governo. Isso acaba virando muito voto, quem tá indeciso acaba vindo para o nosso lado a partir desse contato. Então até sábado à noite, muito contato com as pessoas com caminhada, carreata, esperando que as pessoas indecisas possam comparar as candidaturas e possam optar por nós", adiantou.

Boné de apoiadores lembra estilo de candidato Pablo Marçal, em São Paulo Crédito: Marcelo Bloc - O POVO

Segundo turno Capitão Wagner afirmou que, caso chegue ao segundo turno, irá manter uma campanha com viés propositivo. "Se chegarmos ao segundo turno, nas próximas semanas vamos seguir em uma campanha propositiva, mostrando a diferença em relação a todas as outras candidaturas. Não há dúvida de que ter experiência na saúde, segurança e educação nos diferencia dos demais e é nisso que a gente vai focar no segundo turno", explicou. Ele disse que estará aberto para conversar sobre eventuais apoios, após o segundo turno, mas mostrou descrédito sobre a presença de José Sarto (PDT). "Quem teria motivo para não apoiar alguém seria eu, que tive ataques de todos os lados. A gente foi atacado pelo PT com 400 propagandas na TV contra a nossa candidatura, tentando nos desgastar, fui atacado também por outros candidatos, então tenho tranquilidade de, no segundo turno, conversar com aqueles candidatos que não chegarem lá, desde que a condição seja a mudança segura, a mudança responsável. Acredito que haja uma dificuldade do atual prefeito em chegar ao segundo turno, então seja quem for o candidato que não esteja no segundo turno e quiser conversar conosco, a gente vai estar aberto, com muito responsabilidade, estabelecendo critérios, para que a gente possa fazer uma mudança que gere o enxugamento da máquina, que gere a sobra de recursos para investir nas pessoas e não só em obras", completou.