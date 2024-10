Caucaia: PMB deixa Catanho, se alinha a Naumi e volta a apoiar Catanho na reta final

FORTALEZA, CEARÁ, 17-09-2024: Jogo Político apresente sabatina com o candidato à prefeitura de Caucaia, Waldemir Catanho. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

"Observo que a supressão da comissão provisória ocorreu sem procedimento prévio que lhe possibilitasse apresentar suas razões com o objetivo de interferir na deliberação partidária. Além disso, a despeito da previsão estatutária que faculta ao órgão destituído interpor recurso sem efeito suspensivo, na espécie, a executiva nacional sequer noticiou ao órgão inferior os motivos que levaram à sua dissolução, esclarecimento sem o qual é inviável o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa", escreve Isabel na decisão. O PMB é ex-partido de Naumi Amorim, legenda pela qual ele geriu Caucaia de 2017 a 2020. Catanho contava com o apoio da legenda, até que, em 25 de julho, o comando estadual do partido decidiu apoiar Naumi. Catanho tem nove partidos consigo na coligação. Naumi, oito, entre os quais está oficialmente PMB, embora agora haja recomendação do voto para o candidato petista.



A coligação de Catanho reúne: Republicanos, PSB, Solidariedade; PT, PCBdoB e PV; Psol e Rede; Agir. A coligação de Naumi Amorim reúne: MDB, Podemos, PRD, DC, PRTB, PMB, PSD e Avante. Como está o cenário em Caucaia? São quatro os candidatos à Prefeitura de Caucaia. Waldemir Catanho (PT) é o candidato de situação, apoiado pelo prefeito Vitor Valim (PSB), pelo governador Elmano de Freitas (PT), pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pela ex-prefeita Luizianne Lins (PT) e pelo ministro Camilo Santana (PT). Ele deixou a secretaria da Articulação Política do governo Elmano em abril, para se dedicar à pré-campanha.

Coronel Aginaldo (PL) é o candidato do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em cujo governo foi comandante da Força Nacional. É suplente de deputado federal e casado com a deputada federal por São Paulo Carla Zambelli (PL).

Emilia Pessoa (PSDB) é deputada estadual e chegou a ser secretária da gestão Vitor Valim antes de romper. Tem apoio de União Brasil e PDT, que retiraram as próprias pré-candidaturas à Prefeitura para apoiá-la. E Naumi Amorim (PSD) foi prefeito de Caucaia de 2017 a 2020, derrotado na tentativa de reeleição pelo hoje prefeito Vitor Valim. É suplente de deputado federal.