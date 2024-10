Técnico da seleção de vôlei, Bernardinho pede votos para Eduardo Girão, candidato em Fortaleza

Eduardo Girão disputa a prefeitura pelo campo de direita, onde divide votos com os candidatos também a direita André Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União Brasil). O senador tem ocupado o quinto lugar na maioria das pesquisas, e na mais recente, a Real Time Mídia, divulgada nesta quarta-feira,2, obteve 2% das intenções de votos.

“Sei do potencial do esporte para resgatar e salvar vidas dos nossos jovens das drogas e do crime e não é à toa que sou o parlamentar que mais destinou verbas do Congresso Nacional para dezenas de instituições do 3° setor, muitas delas para projetos sociais na área do esporte. E quando o apoio vem de alguém com várias conquistas no esporte e na vida é algo inspirador”, escreveu o candidato sobre o vídeo de Bernardinho.

“Girão, boa sorte, e Fortaleza possa realmente ter a sabedoria de escolher para ser o seu prefeito”, finalizou o técnico.