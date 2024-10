Sarto votará pela manhã e acompanhará votos de Tasso, Ciro, RC, Gardel e Élcio

O candidato à reeleição à Prefeitura de Fortaleza, José Sarto (PDT), deve acompanhar o voto de alguns de aliados no próximo domingo, 6, primeiro turno do pleito municipal. De acordo com a assessoria do candidato, ele irá votar pela manhã e, em seguida, cumprirá extensa agenda para participar do voto de cinco aliados.

Após votar, Sarto vai acompanhar o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), que vota na Secretaria da Saúde do Ceará, no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza. O prefeito também vai acompanhar o ex-prefeito Roberto Cláudio no Colégio Batista.