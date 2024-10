Maranguape: Justiça mantém Lucílvio Girão na disputa mesmo após renúncia da vice

O juiz da 4ª Zona Eleitoral, Davyd Jefferson Pinheiro de Castro, decidiu pela manutenção dos mesmos nomes que integram a chapa de Lucílvio Girão (PSD), cuja vice, Andréa Nunes (MDB), renunciou à disputa. O ex-deputado estadual solicitou a inclusão de Habrãao Ramos como vice. A solicitação aguarda decisão de instâncias superiores.

A equipe de Lucilvio afirma que mesmo com essa situação os eleitores podem votar normalmente nele. A coligação diz que se manterá na disputa, confiante na resolução do processo conforme as normas estabelecidas pela Justiça Eleitoral.