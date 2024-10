Ceará registra 3 mil denúncias no aplicativo Pardal, a maioria por uso indevido de bem público

Fortaleza registra 1011 denúncias de práticas eleitorais inapropriadas por meio do aplicativo Pardal, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A capital cearense foi a cidade que mais obteve registros, seguido do município de Iguatu, na região centro-sul, com 132 e Caucaia, na região metropolitana, com 94. Em todo o estado foram registradas 3008 denúncias.

De acordo com os dados do site do Pardal, a maior parte das denúncias vem para candidaturas a vereadores com 1289 casos, seguido de prefeitos com 988 e 713 para denúncias quanto ao partido, coligação ou federação.

24% de todas as denúncias são por uso indevido de bem público, 15% por irregularidades na internet e 13% por ampliadores de som.