Alece suspende atividades nesta quarta para preparação de 12 zonas eleitorais

A casa deve receber 4 mil eleitores no próximo domingo, primeiro turno das eleições de 2024

O atendimento ao público deve retornar normalmente a partir de segunda-feira, 7. As atividades parlamentares da Alece já estavam limitadas a uma sessão por semana, por conta do período eleitoral.

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) anunciou pausa nas atividades da Casa a partir de quarta-feira, 2, para preparação das 12 sessões eleitorais sediadas no Parlamento Estadual. No próximo domingo, 6, são esperados cerca de 4 mil eleitores que estão aptos a votar.

Dez deputados estão disputando as eleições municipais, entre eles, o presidente da Assembleia, Evandro Leitão (PT), candidato à Prefeitura de Fortaleza. Outros deputados usam de suas influências para apoiar candidatos em todo o Estado.

A partir das 08h de domingo, no horário de Brasília, o eleitor poderá se dirigir a seção eleitoral portando um documento oficial com foto ou o e-Título, aplicativo da Justiça Eleitoral, para ter acesso a urna eletrônica. É importante salientar que serão aceitos documentos digitais, exceto a carteira de trabalho digital, porém o uso do celular na cabine de votação é expressamente proibido.



O eleitor pode encontrar o número da zona e seção eleitoral no título de eleitor, assim como nos comprovantes de votação anteriores ou por meio do aplicativo e-Título. Em caso de dúvidas, acesse o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na área de autoatendimento.