Eleição em Quixadá marca nova disputa entre Ricardo Silveira e família de Ilário Marques

O município de Quixadá , a 169,61 km de Fortaleza, tem cenário eleitoral movimentado a seis dias das eleições municipais de 2024. Com duas candidaturas postas para o Executivo, os eleitores quixadaenses decidirão no próximo domingo entre o prefeito Ricardo Silveira (PSD), candidato à reeleição, e o Professor Victor Marques (PT).

Ricardo tem 49 anos e é candidato a prefeito pela terceira vez. Para este ano, entrou na disputa com a coligação "Pra Quixadá continuar avançando", que conta com apoio do PSD, PSB, Podemos e do PL, este último partido que, no âmbito estadual, tem controle de personagens ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em atos de campanha em 2024, o deputado federal Domingos Neto (PSD) e o deputado estadual Osmar Baquit (PDT) já participaram de eventos ao lado de Silveira.



Já Victor Marques tem 40 anos, disputa o cargo de prefeito pela primeira vez e tem ao seu lado a coligação “Esperança e União”, que conta com a Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV), Republicanos, MDB e União Brasil. O pai de Victor, Ilário, é atualmente assessor especial da Secretaria de Relações Institucionais da presidência no governo do presidente Lula (PT). Ele conta com apoio de outros nomes do PT, como o governador Elmano de Freitas e o ministro Camilo Santana.

Em 2024, dados da plataforma DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostram os valores que os candidatos a prefeito de Quixadá declararam em seus respectivos patrimônios.