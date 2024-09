Três pessoas ficam feridas em tiroteio depois de caminhada de candidata a vereadora em Caucaia

Três pessoas ficaram feridas após serem atingidas por disparos de arma de fogo no Planauto Caucaia, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O tiroteio teria acontecido após a caminhada da candidata a vereadora pelo PSD Marlucia Ramos, em uma praça, na noite desse sábado, 28.

De acordo com nota do partido, o tiroteio teria iniciado após duas pessoas chegarem em uma moto e começarem a efetuar os disparos. As três vítimas seriam pessoas próximas à candidata, sendo um deles o neto de Marlúcia, que foi levado em estado grave para o Instituto José Frota, e Fortaleza, onde passou por uma cirurgia e segue internado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em nota, a equipe de campanha do candidado Naumi Amorim (PSD) informou que estão estarrecidos com o ocorrido e que o boletim de ocorrência já foi registrado além de outras medidas cabíveis contra os episódios de violência que têm acontecido no bairro Planalto Caucaia.