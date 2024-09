Debate prefeitura de SP na Record: onde assistir ao vivo grátis e online

O debate será transmitido pela Rede Record e contará com seis postulantes ao cargo de prefeito da capital paulista. Estão confirmadas as presenças de Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB), José Luiz Datena (PSDB) e Marina Helena (NOVO).

A oito dias das eleições municipais, os nervos estão cada vez mais à flor da pele, e os debates têm servido para que os candidatos apresentem suas propostas com o intuito de convencer o eleitor. Neste sábado, 28, ocorrerá mais um debate pela prefeitura de São Paulo (SP), com início às 20h40min (horário de Brasília).

Este será o nono debate entre os candidatos e tem previsão de duração de duas horas. De acordo com a emissora, saúde pública, segurança, mobilidade urbana e outros temas serão debatidos pelos candidatos durante o encontro, que será dividido em três blocos.

O debate terá regras de segurança, em resposta aos ataques e agressões desencadeados nos últimos encontros. O novo regramento proíbe a filmagem dos bastidores com celulares, estabelece um segurança para cada grupo de assessores na plateia e prevê a expulsão imediata do candidato que agredir fisicamente o adversário ou que já tiver sido advertido quatro vezes por condutas vetadas, como o uso de palavrões, ofensas, exibição de documentos ou afastamento do púlpito.

Debate de SP hoje, 28: onde assistir ao vivo - online, na TV e grátis - e horário

O debate da Rede Record está programado para às 20 horas e 40 minutos (horário de Brasília), com transmissão pela TV aberta (canal TV Record), além de seus canais oficiais com R7.com, PlayPlus e em todas as plataformas digitais da emissora.