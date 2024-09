Debate da Record terá copo de plástico, cadeira fixa e câmera filmando assessores

Após a cadeirada de José Luiz Datena em Pablo Marçal durante debate da TV Cultura e o soco de um assessor do candidato do PRTB no marqueteiro de Ricardo Nunes no encontro promovido pela TV Cultura, o debate entre os concorrentes à Prefeitura de São Paulo na Record neste sábado contará com uma segurança ainda mais reforçada.

Segundo apurou o Estadão, a Record providenciou que os camarins dos candidatos fiquem o mais afastados possível uns dos outros. Além disso, haverá horário definido para a chegada de cada um e para a concessão de entrevistas antes e depois do encontro. Tudo para evitar que se encontrem em corredores ou na portaria da emissora. Procurada, a Record não se manifestou.

No estúdio, os copos de vidro foram substituídos por recipientes de plástico. Assim como aconteceu no debate da RedeTV, as cadeiras foram afixadas no chão. Haverá duas câmeras para cada grupo de três candidatos e outras duas câmeras focadas nos assessores que estarão presentes no local. Assim, será possível definir pela expulsão também de aliados dos candidatos que arrumarem confusão nos bastidores.