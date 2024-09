Tarcísio compara relação com Nunes à de Serra com Kassab, alvos de bolsonaristas

Em ato de campanha com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), o governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), comparou a relação entre os dois com a parceria entre o ex-governador José Serra (PSDB) e o ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD). Os dois são alvos de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a quem Nunes tenta associar sua imagem em busca do voto conservador.

"Estabelecemos um sistema poucas vezes visto de cooperação (entre governo do Estado e Prefeitura). Essa dobradinha talvez (tenha acontecido) na gestão Serra com o Kassab, em outros tempos. Não é comum e tem que ser celebrado", disse Tarcísio em encontro com investidores da Genial em São Paulo nesta quinta, 26.

Kassab tem sido alvo de bolsonaristas nas redes sociais por não declarar apoio ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Serra, em 2022, endossou Lula (PT) no segundo turno contra Bolsonaro (PL) e virou "comunista" para os apoiadores do então presidente, candidato à reeleição.