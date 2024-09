Chapa a prefeito de Guaiúba denuncia ataques em postagens de conteúdo sexual

A chapa do candidato à Prefeitura de Guaiúba Sandro Result (PSD) com o vice-prefeito Danilo Sobral (Mobiliza) denunciou, nessa quarta-feira, 25, crime de difamação após terem sido alvos de ataques nas redes sociais. Os dois tiveram as imagens utilizadas em montagens e publicações de cunho sexual.

Em entrevista ao O POVO, Sobral informou que os ataques estão sendo publicados em um perfil anônimo do Instagram, em conta que também estaria ligada ao Facebook. Em algumas postagens, a página afirma que teria segredos para “revelar”, divulga montagens com as fotos dos candidatos e chega a marcá-los em alguns dos conteúdos.