Ceará registra 16 casos de violência política em menos de três meses

Em julho, os candidatos estão em processo de pré-campanha. Entre 20 de julho a 5 de agosto, partidos e federações realizam convenções partidárias para confirmar seus candidatos. O período de campanha eleitoral começou em 16 de agosto. Relatos de violência de 1° de julho a 17 de setembro -7 casos por violência física (atentados e agressões)

-3 casos de violência semiótica (desqualificação)

-3 casos de violência econômica (roubos ou furtos)

-3 casos de violência psicológica (ameaças e intimidações) Segundo dados divulgados, em todo o Brasil, foram registrados 455 casos do início do ano até o dia 17, a menos de 20 dias para o primeiro turno das eleições municipais. São Paulo lidera o ranking com 29 casos ocorridos no período de pouco mais de 2 meses, contando desde julho.

Relembre casos A candidata à prefeitura de Sobral, Izolda Cela (PSB) sofreu ameaças explícitas por meio de redes sociais, no início do mês de setembro. A ex-governadora disse, em nota, que após sequência de pequenos incidentes em atos de sua campanha, foi a público para denunciar o que considera ameaças "contra às eleições livres e contra a democracia". Quatro pessoas foram presas e um delas já foi denunciada pelo Ministério Público (MPCE). O suspeito foi autuado pelo crime de integrar organização criminosa. Ainda em Sobral, o ex-prefeito e marido de Izolda, Veveu Arruda (PT), foi agredido em um ato de campanha em favor da esposa. Na manhã do dia 14 de setembro, imagens mostram uma confusão registrada no município e quando o petista se aproxima para tentar conter a briga, sendo derrubado no chão. Já em Caucaia, Emília Pessoa, candidata a prefeita pelo PSDB, foi surpreendida com disparos de arma de fogo em sua residência. A deputada estava reunida com candidatos a vereadores, lideranças e alguns familiares.



Veja a lista completa dos casos registrados de 1 de julho a 17 de setembro * As descrições dos casos aparecem citados no levantamento

-Ednaldo Martins (PDT) em São Gonçalo do Amarante

Violência física (agressão)

Por volta das 2h da manhã, dois homens armados tentaram forçar a entrada na casa do pré-candidato a vereador. Durante o confronto, um dos suspeitos foi desarmado pelo pré-candidato. -Dra. Gorete (PSD) em Itapajé

Violência semiótica (desqualificação)

Durante uma convenção partidária, o deputado federal Danilo Forte (União Brasil) afirmou que a prefeita “rodou a bolsinha com vários deputados federais”. O Ministério Público Eleitoral (MPE) pediu para a Polícia Federal abrir um inquérito.

-Wylna Castro (PDT) em Saboeiro

Violência semiótica (desqualificação)

Durante a convenção do MDB, o ex-prefeito da cidade, Gotardo Martins (PSD), referiu-se a atual vice-prefeita como “uma quenga, uma rapariga”. -Ailton Leite (Psol) em Potengi

Violência psicológica (ameaça)

Segundo os relatos que constam no BO, Luã Almino chegou no local onde Ailton Leite se encontrava, parou o carro e pediu para conversar com o vereador. As discussões começaram a ficar acaloradas e o pré-candidato a prefeito teria proferido ameaças ao parlamentar. -Camilo Motos (PSB) em Sobral

Violência econômica (roubo/furto)

O vereador foi alvo de um arrastão em sua residência. Criminosos invadiram o local e subtraíram cerca de R$ 50 mil, além de diversos aparelhos celulares pertencentes a pessoas que estavam na casa no momento do crime.

-Emilia Pessoa (PSDB) emCaucaia

Violência física (atentado)

Ocorria na residência da deputada e candidata um café da manhã com candidatos a vereador do PSDB, Cidadania, União Brasil e PP, quando a casa foi alvejada com tiros. -Magnum do Endireita (PSB) em Penaforte

Violência física (atentado)

Logo após entrar em casa, o candidato teve sua residência alvejada por tiros. Magnum atribuiu o atentado à sua atuação incisiva nas redes sociais. -Izolda Cela (PSB) em Sobral

Violência psicológica (ameaça)

Após os policiais receberem uma denúncia anônima informando que alguém estaria fazendo postagens nas redes sociais ameaçando a candidata, quatro pessoas foram presas.