Marçal é expulso de debate; assessor de influencer agride marqueteiro de Ricardo Nunes

Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo Crédito: Reprodução/Vídeo

A corrida para a Prefeitura de São Paulo foi mais uma vez marcada por briga em debate. Durante o debate promovido pelo Flow, na noite desta segunda-feira, 23, Pablo Marçal (PRTB) foi expulso por descumprir as regras. A medida anunciada pelo mediador, o jornalista Carlos Tramontina, desencadeou um tumulto. Na confusão, um assessor do prefeito Ricardo Nunes (MDB) levou um soco no rosto. Pelas regras do debate, os candidatos nao poderiam se enfrentar de forma direta e também não deveriam se chamar por apelidos. Nos momentos finais, contudo, o candidato Marçal chamou Nunes de "Bananinha". Ambos já haviam trocado farpas antes do evento começar, por trás das câmeras. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Tramontina alertou o influencer e ex-coach sobre as regras do programa - que foram acordadas com todos os candidatos - e pediu para que ele mantivesse o respeito. No entanto, em sua fala final Marçal voltou a atacar Nunes, informando que ele iria ser preso pela Polícia Federal pelo que chamou de “esquema das merendas”.

O mediador então anunciou a exclusão de Marçal do debate. Pelas regras do debate, o candidato do PRTB foi expulso após levar a terceira advertência. O jornalista explica que o candidato do PRTB resolveu ficar agressivo nas considerações finais. "O último sorteado para fazer as considerações finais foi Pablo Marçal e, aparentemente, adotou o projeto de sair fazendo tudo aquilo que ele não fez de agressão e desrespeito ao longo do debate. No debate, ele se comportou como os outros, apresentando ideias e propostas. No final, sendo o último a falar, ele iniciou uma série de acusações injuriosas e caluniosas, que, de acordo com o regulamento, não poderiam ser aceitas". "Eu o interrompi, ele ficou bravo e falei: 'Tenho autoridade para interromper conforme sua assessoria assinou'. Voltou para ele e, imediatamente, ele repetiu. Na terceira vez, ele foi excluído do debate faltando dez segundos para o término. Simples assim", relatou Tramontina.