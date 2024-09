Elmano envia projeto que garante gratuidade no transporte intermunicipal no dias das eleições

A proposição do governador prevê tarifa zero no transporte rodoviário e metroviário intermunicipal para o dia da votação do pleito em 6 de outubro.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), encaminhou nesta sexta-feira, 20, um projeto de lei (PL) para a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) que garante, caso aprovado, gratuidade no transporte rodoviário e metroviário intermunicipal para o dia das eleições, em 6 de outubro, e também 30 de outubro, caso haja segundo turno.

A tarifa gratuita irá abrangerá os serviços interurbano e metropolitano convencionais e complementares.

“O objetivo é viabilizar aos cearenses as condições para o exercício do direito ao voto, fundamental para o processo democrático. Deste modo, os cidadãos que não têm recurso financeiro para o deslocamento até o local de votação poderão utilizar ônibus, vans e metrô gratuitamente. Conto com o apoio dos parlamentares para aprovação desse importante projeto de lei”, afirmou Elmano.