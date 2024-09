Fortaleza: Chico Malta defende tarifa zero nos ônibus e redução da jornada de trabalho

Em sabatina realizada nesta terça-feira, 24, no O POVO News (1ª edição), o candidato à Prefeitura de Fortaleza Chico Malta (PCB) destacou a importância da redução da jornada de trabalho e

a tarifa zero nos transportes coletivos da Capital. Esta é a segunda rodada de entrevistas com os postulantes à Prefeitura de Fortaleza. A definição da ordem dos entrevistados ocorreu em sorteio.



A redução da jornada e a tarifa zero são algumas das principais propostas do postulante, que falou sobre o plano de governo para a cidade durante o programa. O candidato do PCB foi o segundo entrevistado de uma série de sabatinas que seguirá durante esta semana e na próxima.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Logo no início da entrevista, o advogado e militante comunista comentou sobre o indeferimento da candidatura pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). Em 2022, Malta concorreu ao cargo de governador do Estado e, segundo o órgão, não teria prestado contas com a Justiça Eleitoral. O partido entrou com recurso, porém o pedido foi negado pelo TRE.