Sabatina O POVO News: Batista defende manter Taxa do Lixo apenas para os ricos

Batista defende que as ideias do PSTU passem não somente pelos vereadores, mas pela apreciação de um grande conselho popular

Candidato do PSTU a prefeito de Fortaleza, o operário da construção civil Zé Batista afirmou que revogaria a Taxa do Lixo para todos os trabalhadores que habitam a capital. O socialista disse que manteria a cobrança aos ricos e, além disso, criaria novos meios de taxação das grandes fortunas, dentro do que compete à administração municipal. Zé Batista foi o primeiro entrevistado pela Sabatina do O POVO News (1ª edição), transmitida pelo YouTube do O POVO. A ordem dos entrevistados foi definida em sorteio. Nesta terça-feira, 24, Chico Malta (PCB) será entrevistado.



O raciocínio do candidato é de que os estratos mais pobres da Capital pagam impostos em mesma proporção que os ricos, o que considera injusto. "Esse debate de imposto, se você faz ele individual, é claro que o milionário vai dizer: 'eu pago mais do que você, Zé Batista'. Agora, se você pega isso proporcional ao número de habitantes da cidade ou do País, é claro que quem paga mais taxa do lixo em Fortaleza são os mais pobres."