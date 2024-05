Com foco no combate a fake news, TRE-CE lança programa contra desinformação eleitoral

Iniciativa, com moldes inéditos do resto do Brasil, terá três eixos de atuação e visa atingir mais de 10 mil pessoas até o fim do ano

A ação parte de uma política do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), fortalecida com a resolução 23.732, voltada à propaganda eleitoral antecipada, mas que neste ano incluiu o uso indevido de inteligência artificial.

Visando combater a disseminação de informações falsas na campanha eleitoral de 2024, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) lançou, nesta segunda-feira, 20, o Programa de Enfrentamento à Desinformação Eleitoral no Ceará (Pede-CE). A iniciativa, com moldes inéditos do resto do Brasil, terá três eixos de atuação e visa atingir mais de 10 mil pessoas até o fim do ano.

Segundo o supervisor do laboratório de inovação do TRE-CE, “está controlada” a situação da propagação de desinformação voltada ao âmbito eleitoral no Ceará. Assim, o foco é na prevenção.

“Tem que ser algo antes de começarem as eleições, depois que começar, isso vai intensificar. No momento, temos uma situação controlada em termos de propagação de fake news. Temos sempre que trabalhar com a preparação, porque há a possibilidade de que esse cenário mude, com as eleições”, afirmou Tiago Dias.

No lançamento, o presidente do TRE-CE, Raimundo Nonato Silva Santos salientou que a desinformação e a utilização inteligência artificial estão no rol das prioridades do TRE do Ceará para o pleito de 2024. As ações por parte da Justiça, neste caso, deverão ir além do aperfeiçoamento da detecção de conteúdo desinformativo e aplicação de sanções.